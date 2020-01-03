Все про натяжные потолки преимущества и недостатки, отзывы

Хотя натяжные потолки используются в жилых домах давно, например, до нас дошли сведения о том, что еще в Древнем Риме потолки драпировались тканью, а в Европе пик популярности пришелся на 60е годы 20 века, в России они получили популярность недавно.

До последнего времени от устройства натяжных потолков наших соплеменников в первую очередь отталкивала цена, а во второю — внешняя ненадежность, особенно в квартирах многоэтажек, где заливы квартир были обыденным делом.

Да и внешний вид был не очень, не нравились нам бабочки на потолке из сатина — были и такие в 60-70е годы прошлого века, при коммунистах. Но время идет, появились новые, более экологичные и самое главное надежные и недорогие материалы, они обладает высокой устойчивостью к разрывам, их можно мыть, они не боятся химии. И самое главное с развитием франшизы появились грамотные специалисты, несущие ответственность не только за качество выполненной работы, но и за материалы.

И мы сдались, малые сроки выполнения работ, отсутствие строительного мусора после их завершения, красивый внешний вид – это только малая толика преимуществ натяжных потолков.

Вот вам мой небольшой отзыв о надежности — крепя карниз, у меня сорвался шуроповерт и… ни чего, небольшая дырочка от биты, которую на всякий случай заклеил липкой лентой и подкрасил белым корректором, вот и весь ремонт. Точно также через натяжной потолок крепил к предварительно установленному под потолком карнизу светодиодные светильники обычными шурупами.

А если учесть наши кривые потолки в квартирах, из неровно уложенных бетонных плит, для того чтобы скрыть все это безобразие, альтернативы натяжным потолкам нет.

Виды натяжных потолков

По-прежнему существует два вида натяжных потолков — из сварной виниловой плёнки (ПВХ) и бесшовные тканевые.

Преимущество у тех и других одно, красота, простата монтажа, относительная долговечность и цена.

Недостатки – «люди» говорят горят, пробовал подпалить свои зажигалкой, из остатка ПВХ, не загорелись и даже не подплавились.

Нельзя устанавливать натяжные потолки из ПВХ пленки в помещениях с температурой выше +90 градусов по Цельсию (из-за выделения из пленки токсичных веществ), попробуйте в обычной ванне или на кухне поднять такую температуру – получится, нет!

Конечно, от обычной лампы накаливания вплотную прикоснувшейся к натяжному потолку, он пожелтеет. А вы можете себе представить натяжной потолок и «лампочку Ильича» на проводах по ним, я лично нет.

Да ещё, в той квартире, где мы сделали ремонт три года назад, первую неделю все-таки был запашок, монтаж на даче в этом году, на какого запаха даже в первые дни, материалы совершенствуются.

Невольно сравниваю свой подвесной потолок из гипсокартонна в доме, с натяжными потолками в квартире и на даче, последние мне нравятся больше, особенно ценой и отсутствием длительного контакта с гастарбайтерами, которые его делали. О моих мытарствах с ними почитайте на этой странице — наемные строители и их хитрости.

Отсюда вывод, если вы не новый русский, и не собираетесь отделывать дом золотом с бриллиантами, делайте натяжные потолки и не заморачивайтесь с вопросом об их преимуществах и недостатках. Советую!

Хотя есть мастера и материалы, превращающие дом с натяжными потолками если не в дворец, то в сказку точно.